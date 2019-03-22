Автоматизация сайта OLX / Выставление объявлений / Договорная цена

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Задание Нужно написать программу для автоматизации сайта ОЛХ, а именно:

- Создание аккаунтов,

- Вход в аккаунт,

- Работа с объявлениями:

- Размещение

- Редактирование

- Активация

- Удаление

- Работа с сообщениями:

- Проверка входящих

- Быстрый ответ на входящие сообщения

- Работа с отчетами:

- Сохранение данных по аккаунтам и объявлениям, выставленным в день программой

- Уникализация данных:

- Изменение фото: размер, добавление пикселей и т.д.

- Добавление символов в текст, заголовок

PYTON - язык написания части данной программы, по операционную Линукс

Это основные функции программы. Все моменты по обходу блокировок, и подробности, выбранному исполнителю. Аналоги таких программ есть, но они меня не устраивают - нужна программа именно написанная под мой стиль работы. Стоимость работы предлагайте.

5 лет назад
irina_bondareva
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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