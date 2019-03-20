Написать локальный сервер на python

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написание локального сервера на python очень важно писать код читабельно, доступно  и комментируя все процедуры 

если вы не писали код для автозапчастей , то очень сложно будет понять специфику работы( если есть опыт написания вебсервиса к поставщику автозапчастей , то трудностей не будет вовсе) 

многопоточное получение формирование и выдача данных 

1 поле ввода "отправка запроса к источникам 

слушает hhtp-порт" на сервере приведение запроса к формату (нижний регистр, убирание знаков и пробелов и тд) 

2 формирование ответа "по протоколу HTTP поступает запрос содержащий артикул товара 

на сервере приведение запроса к формату (нижний регистр, убирание знаков и пробелов и тд) 

необходимо учитывать в дальнейшем, что каждый поставщик называть бренд может как угодно ( в 1с есть справочник который я заполняю, синонимы бренда) 

Система обращается к Таблице analoglistrow в БД av_server и получает список артикулов(брендов) всех аналогов заданного товара(связка бренд – артикул) 

Далее для каждого полученного бренда-артикула скрипт обращается к Таблице pricelist_productlist  БД av_server  и получает информацию о 

priceListID 

manufacturer 

number 

description 

comment 

quantity 

price 

price1 

deliveryPeriod 

minimumOrder 

partner 

далее по priceListID обращается Таблице pricelist в БД av_server получает список 

comment 

objectID 

currency валюта 

objectDate 

параллельно обращается к бд 1с(серверная) 

и вытягивает данные по связке бренд артикул  

параметры номенклатуры(бренд артикул описание , код поиска , поиск по модели) 

цену закупочную и розничную данной партии на остатке склада 

склад 

кол проданных шт и реализованных шт 

Все полученные запросы объединяются, стандартизируются , группируются  в текстовый вид в формате JSON и возвращается по HTTP пользователю." 

3 вывод информации "определится с форматом вывода инфы(для 1с и для web) 

по http? Текст соответствует JSON" на сервере приведение запроса к формату (нижний регистр, убирание знаков и пробелов и тд) 

моменты: пробитие артикула два вида без выбора бренда видимо отправлять вместе с запросом 

с выбором бренда 

settings.py логины пароли 

отключить остатки 

отключить аналоги 

таймаут ответа в секундах 

работа с журналом заказов и корзиной при ее наличии 

вести логирование в файл с описанием ошибки 

средне control/модуль формирование прайс листа для рассылки настройка по времени и выбору источников и брендов , наценка 

средне control/модуль рассылка прайс листа настройки времени и количества раз, адреса(а может лучше брать из бд) 

средне control/модуль чтение прайсов с почты и заливка в бд создать интерфейс настройки заливки прайсов в бд(храение настроек, изменение) 

средне control/модуль скачивание прайсов с сайтов и заливка в бд 

важно control/модуль сохранение кроссов в БД  при пробитии кроссов в веб сервисе , заливать их бд (для скорости работы, можно формировать во временном .csv и раз в сутки проверять в бд и загружать не найденные 

позже control/модуль api для покупателей 

БД 

выжно control/модуль бд прайсы+аналоги 

выжно control/модуль бд 1с остатки цены( склада) (поступления /продажи) 

позже control/модуль бд каталог 

позже control/модуль бд кроссы 

вебсервисы 

выжно control/модуль микадо soap xml 

выжно control/модуль росско SOAP  

выжно control/модуль авторусь  

control/модуль автопитер 

control/модуль автоспутник  

control/модуль автоконтинент  

control/модуль berg 

control/модуль armtek 

control/модуль иксора 

control/модуль froza 

control/модуль allautoparts 

модели "mfi": 0,           //Внешний ключ на manufacturerList.i class ProductListRow { 

"ns": "d735o05",    //Стандартизированный номер(артикул) без спец. символов i: number; 

"n": "D735O05",     //Номер(артикул) mfi: number; 

"d": "Буфер"        //Описание детали ns: string; 

n: string; 

d: string; 

dbi: number; 

Python
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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