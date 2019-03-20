Написать локальный сервер на python

написание локального сервера на python очень важно писать код читабельно, доступно и комментируя все процедуры

если вы не писали код для автозапчастей , то очень сложно будет понять специфику работы( если есть опыт написания вебсервиса к поставщику автозапчастей , то трудностей не будет вовсе)

многопоточное получение формирование и выдача данных

1 поле ввода "отправка запроса к источникам

слушает hhtp-порт" на сервере приведение запроса к формату (нижний регистр, убирание знаков и пробелов и тд)

2 формирование ответа "по протоколу HTTP поступает запрос содержащий артикул товара

на сервере приведение запроса к формату (нижний регистр, убирание знаков и пробелов и тд)

необходимо учитывать в дальнейшем, что каждый поставщик называть бренд может как угодно ( в 1с есть справочник который я заполняю, синонимы бренда)

Система обращается к Таблице analoglistrow в БД av_server и получает список артикулов(брендов) всех аналогов заданного товара(связка бренд – артикул)

Далее для каждого полученного бренда-артикула скрипт обращается к Таблице pricelist_productlist БД av_server и получает информацию о

priceListID

manufacturer

number

description

comment

quantity

price

price1

deliveryPeriod

minimumOrder

partner

далее по priceListID обращается Таблице pricelist в БД av_server получает список

comment

objectID

currency валюта

objectDate

параллельно обращается к бд 1с(серверная)

и вытягивает данные по связке бренд артикул

параметры номенклатуры(бренд артикул описание , код поиска , поиск по модели)

цену закупочную и розничную данной партии на остатке склада

склад

кол проданных шт и реализованных шт

Все полученные запросы объединяются, стандартизируются , группируются в текстовый вид в формате JSON и возвращается по HTTP пользователю."

3 вывод информации "определится с форматом вывода инфы(для 1с и для web)

по http? Текст соответствует JSON" на сервере приведение запроса к формату (нижний регистр, убирание знаков и пробелов и тд)

моменты: пробитие артикула два вида без выбора бренда видимо отправлять вместе с запросом

с выбором бренда

settings.py логины пароли

отключить остатки

отключить аналоги

таймаут ответа в секундах

работа с журналом заказов и корзиной при ее наличии

вести логирование в файл с описанием ошибки

средне control/модуль формирование прайс листа для рассылки настройка по времени и выбору источников и брендов , наценка

средне control/модуль рассылка прайс листа настройки времени и количества раз, адреса(а может лучше брать из бд)

средне control/модуль чтение прайсов с почты и заливка в бд создать интерфейс настройки заливки прайсов в бд(храение настроек, изменение)

средне control/модуль скачивание прайсов с сайтов и заливка в бд

важно control/модуль сохранение кроссов в БД при пробитии кроссов в веб сервисе , заливать их бд (для скорости работы, можно формировать во временном .csv и раз в сутки проверять в бд и загружать не найденные

позже control/модуль api для покупателей

БД

выжно control/модуль бд прайсы+аналоги

выжно control/модуль бд 1с остатки цены( склада) (поступления /продажи)

позже control/модуль бд каталог

позже control/модуль бд кроссы

вебсервисы

выжно control/модуль микадо soap xml

выжно control/модуль росско SOAP

выжно control/модуль авторусь

control/модуль автопитер

control/модуль автоспутник

control/модуль автоконтинент

control/модуль berg

control/модуль armtek

control/модуль иксора

control/модуль froza

control/модуль allautoparts

модели "mfi": 0, //Внешний ключ на manufacturerList.i class ProductListRow {

"ns": "d735o05", //Стандартизированный номер(артикул) без спец. символов i: number;

"n": "D735O05", //Номер(артикул) mfi: number;

"d": "Буфер" //Описание детали ns: string;

n: string;

d: string;

dbi: number;

}