Задача: Разработать (сверстать и запрограммировать) новый многостраничный сайт вместо уже имеющегося сайта в виде landing page. Дизайн, графические элементы дизайна не меняются. Необходимо расширить имеющийся сайт до каталога товаров с возможностью заказа, с корзиной ...
Респонсивная верстка лендинга по макету PSD (десктоп, таблет, мобил)
Здравствуйте,
Проект по верстке лендинга как и оговаривали по нашему PSD (десктоп, таблет, мобил). Респонсив.
С увежнием
Григорий
Выбранный исполнитель
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