Нужен программист для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок143 просмотра

Нужен ответственный человек, разбирающийся у верстке и натяжки на Wordpress

По проекту нужно сделать:

* адаптивная верстка на Bootstrap

* натяжка на WordPress с плагинами 

Макет в прикреплениях

Указание примеров работ обязательно!

BootstrapWordPress
8 лет назад
MrTymchuk
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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