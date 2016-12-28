Улучшение скорости работы сайта на движке opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок190 просмотров

Улучшить скорость работы данного сайта http://b-plitka.ru/

Opencart
8 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Все супер!
Отличный заказчик. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад