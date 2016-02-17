Доработать шаблон Wordpress

Нужно добавить адаптивные кнопки соцсетей (без плагина), кнопку "вверх", и сделать перевод некоторых участков. Подробности в ТЗ. Шаблон - Monstroid с Cherry Framework 4, предпочтение тому, кто с ними знаком. Указывайте, пожалуйста, сроки, стоимость и что потребуется от меня (доступ в админку, FTP или все вместе).