Доработать шаблон Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки159 просмотров

Нужно добавить адаптивные кнопки соцсетей (без плагина), кнопку "вверх", и сделать перевод некоторых участков. Подробности в ТЗ. Шаблон - Monstroid с Cherry Framework 4, предпочтение тому, кто с ними знаком. Указывайте, пожалуйста, сроки, стоимость и что потребуется от меня (доступ в админку, FTP или все вместе).

WordPress
9 лет назад
super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
1 день
Николай отлично справился с заданием. Рассчитывал минимум на день работы, в итоге он все сделал за пару часов, причем в лучшем виде. Рекомендую как толкового и приятного в общении человека, умеющего оперативно решать поставленные задачи.
С Александром приятно сотрудничать, моментальная обратная связь, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад