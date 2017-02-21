Верстка, Wordpress

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Завершен4 заявки222 просмотра

Имеется адаптивный сайт http://fabrika-kovrov.kz, который на html, необходимо интегрировать с wordpress, изменить фоновую картинку первого экрана, внести изменения на главной и добавить новые функции и страницы.

Изменения на главной странице. Красным выделил места, которые изменились - скрин https://yadi.sk/i/U6XwExGk3Aaufb

Новые страницы (верстка):

1) Отзывы

2) Оставить отзыв

3) Примеры работ

4) Блог

5) Страница статьи

JPG https://yadi.sk/d/4wG7hZNS3AGEV2 

По бюджету не больше 80-90$ за качественную работу

Условия:

Сохранить адаптивность

По возможности без ошибок в Validator

Кроссбраузерность в браузерах Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, InternetExplore, Safari

Дополн.

Верхнее меню навигации на html без javascript

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HTMLJavaScriptWordPress
8 лет назад
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
7 дней
Благодарен за проект. Дмитрий ответственный специалист, отлично разбирается в wordpress. Всегда на связи. Правки реализуются оперативно. Качество работы на высоте. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!!!

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Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад