RewriteRule в htaccess настроить

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Закрыт1 заявка107 просмотров

RewriteEngine On

RewriteRule ^zip/([A-Za-z0-9-_]+)$ create_zip.php?file=$1 [L]

RewriteRule ^(.*)$ getfile.php?file=$1 [L]

1 правило верное

2 как сделать, чтобы все остальное туда переадресовывалось?

8 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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