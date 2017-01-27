Вывод таблицы на сайт из базы + инвестиционный калькулятор

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок156 просмотров

Таблицы из базы (PHP, MySQL)

Нужно вытащить таблицы  из БД с определенными полями.

Первая таблица (логин, сумма инвестирования, платежная система  - в хронологии времение - последнии 10-15 записей)

Вторая таблица (Логин, сумма вывода средств, платежная система -  в хронологии временеи - последнии 10-15 записей)

Инвестиционный калькулятор 

Есть три плана инвестирования. Нужно прописать формулы. Он выбирает сумму инвестирования и он должен считать процент и в зависимости от суммы, срока вклада.

MySQLPHP
8 лет назад
j2k2r
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vyacheslaw
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
4 дня
Все отлично сделал. Разобрался и выполнил все в срок.
Задание было расписано грамотно, оплата за выполнение поступила вовремя.

Заявки фрилансеров

Vyacheslaw
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад