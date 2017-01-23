Скопировать полностью сайт, дизайн, функционал

Необходим человек который сможет настроить автоматическое добавление статей на ресурс http://miridei.info/ c Exel таблиц. Просмотрите ресурс а особенно статьи и стиль их оформление. Необходимо реализовать добавления таких статей на сайт с Exel документа. Все ваши ...