Переделать главную страницу wordpress / woocommerce / php / java / htm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок234 просмотра

Нужно доработать главную страницу, вывести на нее категории товаров, строку поиска,  лучшие товары, распродажа, новые.

Сверстать все по готовому макету, сроки 1 неделя

Пишите примерные цены. По сложности примерно как тут: http://wp.rivertheme.com/ri-ione/home-minimal-with-filter

JavaPHPWooCommerceWordPress
8 лет назад
maratikon
55 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bondvova
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$12
3 дня
Своровал движок, базу, сказал что ничего не может сделать и исчез

Заявки фрилансеров

bondvova
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад