Приветствую! Требуется написать приватный сервис обмена средств с кредитной и дебетовой карты без 3d security на bitcoin-кошелек. К сожалению не понимаю полное т3 данного задания, поэтому хотелось бы обсудить лично с исполнителем, ...
Переделать главную страницу wordpress / woocommerce / php / java / htm
Нужно доработать главную страницу, вывести на нее категории товаров, строку поиска, лучшие товары, распродажа, новые.
Сверстать все по готовому макету, сроки 1 неделя
Пишите примерные цены. По сложности примерно как тут: http://wp.rivertheme.com/ri-ione/home-minimal-with-filter
Выбранный исполнитель
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