Сайт визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок145 просмотров

создать  5 сайтов визитка, по продаже и доставке инертных материалов и угля каменного по иркутску ,ангарску .шелехов. с разным дизайном. а так же иметь возможность выстовлять их в яндекс директ. И в дальнейшем продвижение 5 сайтов  в яндекс и гугл 

8 лет назад
avov
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров