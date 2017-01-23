Сайт визитка

создать 5 сайтов визитка, по продаже и доставке инертных материалов и угля каменного по иркутску ,ангарску .шелехов. с разным дизайном. а так же иметь возможность выстовлять их в яндекс директ. И в дальнейшем продвижение 5 сайтов в яндекс и гугл