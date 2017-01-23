Нужно доработать главную страницу, вывести на нее категории товаров, строку поиска, лучшие товары, распродажа, новые. Сверстать все по готовому макету, сроки 1 неделя Пишите примерные цены. По сложности примерно как тут: http://wp.rivertheme.com/ri-ione/home-minimal-with-filter
Сайт визитка
создать 5 сайтов визитка, по продаже и доставке инертных материалов и угля каменного по иркутску ,ангарску .шелехов. с разным дизайном. а так же иметь возможность выстовлять их в яндекс директ. И в дальнейшем продвижение 5 сайтов в яндекс и гугл
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