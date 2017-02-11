Доработка лендинга + перенос на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

Лендинг на wordpress, откорректировать верстку, повысить скорость, добавить английскую версию, доработать окно оплаты и доставки.

Тз в прикрепленном файле.

WordPress
8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Mifrill
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
7 дней
Грамотный специалист . Первый этап условленной работы выполнен качественно и в сроки . Выполнение второго этапа стало невозможным после возникших обстоятельств к которым Алексей не причастен . Свои обязательства выполнил в полной мере. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество .
Благодарю за работу. Надеюсь сложившиеся обстоятельства не помешают нам продолжить дальнейшую совместную работу.

Заявки фрилансеров

Mifrill
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад