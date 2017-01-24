Разработка сайта, доработка проекта(DLE)

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Нужен специалист, владеющий навыками верстки, php, mysql из Санкт-Петербурга. Так же в работе над проектом пригодится знание особенностей CMS DLE. 

Работу необходимо выполнить за 1-3 рабочих дня.  

Основное ТЗ прикреплено. Так же есть пара нюансов, которые нужно будет уточнить. 

DLEMySQLPHP
8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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