Добрый день. Нужно написать софт, либо шаблон по типу зенки. Не знаю, главное чтоб работал соотвествующе. Стоит задача. Есть сервис. Необходимо каждый день заходить через удаленный рабочий стол. Их пока что 4 разных. ...
Разработка сайта, доработка проекта(DLE)
Нужен специалист, владеющий навыками верстки, php, mysql из Санкт-Петербурга. Так же в работе над проектом пригодится знание особенностей CMS DLE.
Работу необходимо выполнить за 1-3 рабочих дня.
Основное ТЗ прикреплено. Так же есть пара нюансов, которые нужно будет уточнить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $250
Нужно добавить на сайт вот такую же штуку - Чтобы можно было анализировать позиции - https://ru.lichess.org/editorВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
https://habrahabr.ru/company/Voximplant/blog/310740/Тут суть https://voximplant.com/docs/references/websdk/ документация https://voximplant.ru/features.html#VoxEngine-lWebdsk см тут сутьhttps://github.com/voximplant/vox-react-skeleton Схема:Любой пользователь нажимает на кнопку на сайте либо в моб версии после чего идет по сипу дозвон на ivr - звонок оканчивается и ему выпадает окно под названием= ...Закрыт8 лет назад
Требуется разработать плагин, скрипт или модуль для POS-терминала позволяющий предоставлять скидку по дисконтной карте. Нужна полная доскональная консультация по данному вопросу и сопровождение на всех этапах внедрения проекта. Коротко по теме. Есть рынок свободный от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
RewriteEngine On RewriteRule ^zip/([A-Za-z0-9-_]+)$ create_zip.php?file=$1 [L] RewriteRule ^(.*)$ getfile.php?file=$1 [L] 1 правило верное 2 как сделать, чтобы все остальное туда переадресовывалось?Закрыт8 лет назад
создать 5 сайтов визитка, по продаже и доставке инертных материалов и угля каменного по иркутску ,ангарску .шелехов. с разным дизайном. а так же иметь возможность выстовлять их в яндекс директ. И в дальнейшем продвижение 5 ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Таблицы из базы (PHP, MySQL) Нужно вытащить таблицы из БД с определенными полями. Первая таблица (логин, сумма инвестирования, платежная система - в хронологии времение - последнии 10-15 записей) Вторая таблица (Логин, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Мой сайт участвует в сети по обмену трафиком. Я шлю трафик, на меня шлют трафик.. После перехода на https сайты партнеры перестали видеть мой исходящий траф.. Получается я им шлю, а они ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт http://joxi.ru/KAxboD1sMM1eBm на шаблоне Jupiter http://demos.artbees.net/jupiter5/ Информация о интеграции здесь https://developers.paysera.com/ru/payments/current#integration-via-library Важно! У сервиса есть готовые модули: - кнопка donate - модуль для woocommerce их не требуется устанавливать ! Требуется ...Закрыт8 лет назад
Добрый день! сколько будет стоить полностью скопировать этот сайт на движок битрикса? http://kekselias.com/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад