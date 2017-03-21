Добавить шахматный анализатор на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки208 просмотров

Нужно добавить на сайт вот такую же штуку - 

Чтобы можно было анализировать позиции - https://ru.lichess.org/editor 

8 лет назад
boricov
39 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$200
10 дней
Отличный исполнитель, всем рекомендую работать.
Работа с Александром вызывает только положительные эмоции. Рекомендую

Заявки фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад