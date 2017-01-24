Внедрить звонок с сайта

https://habrahabr.ru/company/Voximplant/blog/310740/Тут суть https://voximplant.com/docs/references/websdk/ документация https://voximplant.ru/features.html#VoxEngine-lWebdsk см тут сутьhttps://github.com/voximplant/vox-react-skeleton

Схема:Любой пользователь нажимает на кнопку на сайте либо в моб версии

после чего идет по сипу дозвон на ivr - звонок оканчивается и ему выпадает окно под названием=

Дополнительно

прикрепление файлов до 7 шт

текст поле до 10 000 символов

и внизу кнопку - Отправить

Если пользователь авторизирован на сайте то звонок отправляется мне на модерацию.

Если человек не авторизирован - ему поле заполнения логина и пароля.

Нужно передать в cms логин звонящего.

Вы делаете кнопку связи до рабочего состояния внедрение, а я выдаю все данные для этого раб состояния- авторизацию на стороне цмс- логин юзераВы инициируешь авторизацию в нужный момент для передачи логина звонившего ( если это можно сделать после звонка то после, если только до то до)