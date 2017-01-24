Отслеживание вступивших и ушедших людей из групп ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки136 просмотров

Требуется система, которая будет отслеживать состояние групп, и информировать сколько вступило, сколько вышло и кто эти люди. 

Очень будет круто если информауия будет приходить через расширение для гугл хром

8 лет назад
voimix
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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