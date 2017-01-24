Laravel правки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Здравствуйте. Вот задание: https://yadi.sk/i/D3brpNoH3AaSSM

Пожалуйста ознакомтесь. Задача срочная. Нужно приступать сразу.Оставляйте заявки, кто готов оперативно приступить!Заранее спасибо! 

Laravel
8 лет назад
novikovantonfl
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров