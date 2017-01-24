Добрый день. Нужно написать софт, либо шаблон по типу зенки. Не знаю, главное чтоб работал соотвествующе. Стоит задача. Есть сервис. Необходимо каждый день заходить через удаленный рабочий стол. Их пока что 4 разных. ...
Laravel правки
Здравствуйте. Вот задание: https://yadi.sk/i/D3brpNoH3AaSSM
Пожалуйста ознакомтесь. Задача срочная. Нужно приступать сразу.Оставляйте заявки, кто готов оперативно приступить!Заранее спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется система, которая будет отслеживать состояние групп, и информировать сколько вступило, сколько вышло и кто эти люди. Очень будет круто если информауия будет приходить через расширение для гугл хромВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Лендинг на wordpress, откорректировать верстку, повысить скорость, добавить английскую версию, доработать окно оплаты и доставки. Тз в прикрепленном файле.Завершен8 лет назад
Нужен специалист, владеющий навыками верстки, php, mysql из Санкт-Петербурга. Так же в работе над проектом пригодится знание особенностей CMS DLE. Работу необходимо выполнить за 1-3 рабочих дня. Основное ТЗ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
Нужно добавить на сайт вот такую же штуку - Чтобы можно было анализировать позиции - https://ru.lichess.org/editorЗавершен8 лет назад
https://habrahabr.ru/company/Voximplant/blog/310740/Тут суть https://voximplant.com/docs/references/websdk/ документация https://voximplant.ru/features.html#VoxEngine-lWebdsk см тут сутьhttps://github.com/voximplant/vox-react-skeleton Схема:Любой пользователь нажимает на кнопку на сайте либо в моб версии после чего идет по сипу дозвон на ivr - звонок оканчивается и ему выпадает окно под названием= ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать плагин, скрипт или модуль для POS-терминала позволяющий предоставлять скидку по дисконтной карте. Нужна полная доскональная консультация по данному вопросу и сопровождение на всех этапах внедрения проекта. Коротко по теме. Есть рынок свободный от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
RewriteEngine On RewriteRule ^zip/([A-Za-z0-9-_]+)$ create_zip.php?file=$1 [L] RewriteRule ^(.*)$ getfile.php?file=$1 [L] 1 правило верное 2 как сделать, чтобы все остальное туда переадресовывалось?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
создать 5 сайтов визитка, по продаже и доставке инертных материалов и угля каменного по иркутску ,ангарску .шелехов. с разным дизайном. а так же иметь возможность выстовлять их в яндекс директ. И в дальнейшем продвижение 5 ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Таблицы из базы (PHP, MySQL) Нужно вытащить таблицы из БД с определенными полями. Первая таблица (логин, сумма инвестирования, платежная система - в хронологии времение - последнии 10-15 записей) Вторая таблица (Логин, ...Завершен8 лет назад