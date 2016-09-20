Свести информацию из чеков в таблицу

Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок263 просмотра
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Есть фотографии чеков (72 шт) на английском языке.

Надо просмотреть каждый и выписать из него дату, время, сумму, название заведения

Результат предоставить в виде excel таблицы

Таблица с примером заполнения в аттаче.

Ссылку на альбом с чеками пришлю.

7 лет назад
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LobsterOK
Алексей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$8
1 день
Алексей работает быстро и аккуратно. Даже сделал чуть больше чем требовалось в задании - рекомендую как хорошего исполнителя.
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую.