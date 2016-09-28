Написать текст о септиках

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок217 просмотров
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Тема статьи: "Как выбрать септик".

Объем - 3,700, подзаголовки. В тексте использовать (хотя бы списком) названия септиков Топас, Танк, Тверь, Евробион. Стоимость 70 руб/1 000 знаков.

7 лет назад
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$3
2 дня
Отличная работа. Хороший, понятный, доступный текст
Рада плодотворному сотрудничеству.