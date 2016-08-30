Отредактировать 50 статей по ТЗ

$16
Редактирование и КорректураЗакрыт17 заявок338 просмотров
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Необходимо внести поправки в соответствии с ТЗ в готовые статьи.

Бюджет 1000 рублей за 50 статей.

7 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад