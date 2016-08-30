Редактура текста

Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок656 просмотров
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Добый день, необходимо отредактировать статью, язык научный. Просьба в заявках писать только тех, кто работал с научными текстами.

Всего 3 страницы. Цена 150руб. Срок 5 часов.

7 лет назад
Monica
39 летФранция
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов