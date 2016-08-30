Транскибировать видео

Требуется: 1. заказать на бирже etxt с аккаунта заказчика (данные к аккаунту дам) 20 текстов (примерно по 2 тыс зн каждый). Баланс для их заказа пополню. Имеются готовые шаблоны для них; 2. просмотреть написанные тексты, и если ...
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