Набрать 2 таблицы в Word

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок204 просмотра
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Добрый день!

Дам фотографии 2-х таблиц - мне они нужны в электронном варианте!

Пример одной таблицы прикрепляю, вторая примерно такая же!

Цена вопроса и сроки (максимум час) ?

Оплата желательно на карту привата!

7 лет назад
web_work_
Сухомлин 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад