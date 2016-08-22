Требуется: 1. заказать на бирже etxt с аккаунта заказчика (данные к аккаунту дам) 20 текстов (примерно по 2 тыс зн каждый). Баланс для их заказа пополню. Имеются готовые шаблоны для них; 2. просмотреть написанные тексты, и если ...
Нужен редактор на сайт (оформление статей по Пузату 5-8к зн)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оформить статьи по технологии Пузата
пример: http://teploguru.ru/kotel/elektro/elektricheskoe-otoplenie-v-vannoj.html
В месяц планируется выкладывать 50-100 статей.
Полная инструкция по оформлению в файле PDF.
=========
Ниже указаны основные пункты:
=========
проверить орфографию, исправить ошибки в тексте (через Я.Вебмастер https://old.webmaster.yandex.ru/spellcheck.xml). Также слова с ошибками подчёркиваются красным в окне редактирования на сайте.
-в поле ЦИТАТА вставить краткое описание (если отсутствует краткое описание, вставить 1й абзац)
1 фото на 1 экран
2-4 выделения на статью. Выделять то, что выделил автор статьи. Если ничего не выделил, то самому найти и выделить.
-указать рубрику
-задать миниатюру записи
-после 1-2 абзаца (чередуйте!) вставить код: [penoup]
-сразу ниже вставить код: [toc]
-ещё через 1 абзац вставить фото
-сразу под 1м фото вставить код: [penoins]
-в середине статьи (поставьте бегунок справа на середину вставить код: [penoins2]
-после текста в самом низу вставить код: [penodown]
-1 видео по теме (или околотематическое) в конце статьи с ютуба
======
жду от вас заявок с предложением цены за 1 оформленную статью.
- Похожие заказы
- $6Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
описание в ТЗЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходима качественная корректура английского текста, по замечаниям рецензентов получен отзыв poor english. Текст финансово-экономический, 8 страниц. Срок - 1 сентября.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть написанные мной 3 текста ( информационные ) необходимо их проверить на правильность, логику, читаемость, стилистику отредактировать и дать комментарии по правкам.Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо проверить тексты на сайте на орфографические и пунктуационные ошибки. А также привести текст к читабельному виду. Cайт aramilpark ru. Необходимы сроки и цена. Спасибо.Завершен7 лет назад
- $100
Добрый день! Нужен рерайтер - контент менеджер для заполнения сайта флеш-игр. Ничего сложного не требуется. Всё объясню и расскажу.Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищу [b]эксперта по русскому языку[/b]. Работа удаленная. Задача - проверить тексты на предмет всех возможных ошибок: пунктуация, орфография, нормы русского языка, смысловые ошибки. Оплата сразу (Яндекс-кошелек, банковская карта).Редактирование и Корректура91 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо подготовить 150 текстов на самые разные темы. В некоторых случаях предоставляются исходники. Объем текстов от 0,5 до 5 т.зн. Все подробности по почте.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно создать список ТОП 100 продавцов US Amazon в каждой категории. Предложите вашу цену и ресурс откуда планируете брать информацию.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Добрый день! Есть короткое аудио, нужна простая расшифровка без персонализации. Срок договорный. Оплата на вебмани или яндекс кошелек.Завершен7 лет назад