Нужен редактор на сайт (оформление статей по Пузату 5-8к зн)

Требуется оформить статьи по технологии Пузата

пример: http://teploguru.ru/kotel/elektro/elektricheskoe-otoplenie-v-vannoj.html

В месяц планируется выкладывать 50-100 статей.

Полная инструкция по оформлению в файле PDF.

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Ниже указаны основные пункты:

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проверить орфографию, исправить ошибки в тексте (через Я.Вебмастер https://old.webmaster.yandex.ru/spellcheck.xml). Также слова с ошибками подчёркиваются красным в окне редактирования на сайте.

-в поле ЦИТАТА вставить краткое описание (если отсутствует краткое описание, вставить 1й абзац)

1 фото на 1 экран

2-4 выделения на статью. Выделять то, что выделил автор статьи. Если ничего не выделил, то самому найти и выделить.

-указать рубрику

-задать миниатюру записи

-после 1-2 абзаца (чередуйте!) вставить код: [penoup]

-сразу ниже вставить код: [toc]

-ещё через 1 абзац вставить фото

-сразу под 1м фото вставить код: [penoins]

-в середине статьи (поставьте бегунок справа на середину вставить код: [penoins2]

-после текста в самом низу вставить код: [penodown]

-1 видео по теме (или околотематическое) в конце статьи с ютуба

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жду от вас заявок с предложением цены за 1 оформленную статью.