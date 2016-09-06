Расшифровать интервью на 26 минут

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок181 просмотр
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Расшифровать запись. Оплата 400 рублей. Запись вышлю исполнителю. Дедлайн: сегодня до 15:00

7 лет назад
afina_alieva
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nonard
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
7 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена отлично, дедлайн соблюден, на связь выходит оперативно. Супер!
Было приятно работать с Афиной. Рекомендую.