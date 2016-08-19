afina_alieva

Нужен человек на фриланс для агентства. Задачи: 1) загружать пресс-релизы в релизоприемники; 2) отслеживать публикации. В месяц примерно 10 пресс-релизов. По каждому нужно будет делать отчет. Подробную инструцию прикрепляю. Оплата за 1 мониторинг в среднем ...