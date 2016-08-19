afina_alieva

Афина afina_alieva

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nonard
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов
$6
10 баллов
9 лет назад
Расшифровать интервью на 26 минут
Было приятно работать с Афиной. Рекомендую.
Работа выполнена отлично, дедлайн соблюден, на связь выходит оперативно. Супер!
Ответный отзыв