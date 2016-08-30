Транскрибация аудио в текст

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок144 просмотра
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Необходимо перевести файл аудио (*.mp3) в текстовой файл (*.docx) 38 мин. С 03 минуты 24 сек. идет наложение звука.

7 лет назад
seopanter
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад