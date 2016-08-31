Перепечатать в ворд

Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок396 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Необходимо перепечатать в ворд 39 рукописных страниц. При подаче заявки указывайте цену за все задание и сроки выполнения. Пример страницы прикрепляю.

7 лет назад
Mark23
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
RabotaS
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$6
2 дня
Замечательный исполнитель! Всем полностью довольна. Всегда на связи, задание сдала в срок. Всем рекомендую!
Всегда доступно объясняет задание, в любой момент на связи. Оплату производить вовремя.