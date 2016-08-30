Перепечатать в ворд

Редактирование и КорректураЗавершен24 заявки312 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Необходимо перепечатать в ворд 40 рукописных страниц. При подаче заявки указывайте цену за все задание и сроки выполнения. Пример страницы прикрепляю.

7 лет назад
Mark23
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mangust79
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
час назад
7 лет назад
$1
1 день
Очень довольна работой с Татьяной! Отвечает быстро, работа сделана качественно, а главное - очень оперативно. Однозначно рекомендую)
Прекрасный заказчик. Оплата произведена через несколько минут после выполнения заказа и с добавлением бонуса. Спасибо! Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.