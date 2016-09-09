Редактура и корректура текста

$5
Редактирование и КорректураЗавершен19 заявок267 просмотров
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Написал текст о своем походе на лодке

Хочу разместить в фейсбуке и не хочу упасть в грязь лицом

Необходимо провести редактуру и корректуру

Подвести под единый стиль (но я не силен в задании, но при чтении пойму, что хотел этого)

1200 слов

около 7000 символов с пробелами

7 лет назад
skuzovov
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Petricio
Петр 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$1
1 день
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