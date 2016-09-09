Редактура и корректура текста

Написал текст о своем походе на лодке

Хочу разместить в фейсбуке и не хочу упасть в грязь лицом

Необходимо провести редактуру и корректуру

Подвести под единый стиль (но я не силен в задании, но при чтении пойму, что хотел этого)

1200 слов

около 7000 символов с пробелами