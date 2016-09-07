Расшифровка аудио

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки175 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо расшифровать файл - 59 минут. Разговор 2х людей. Вопросы - ответы.

Идеально срок 6ое сентября до 20-00. 

Стоимость за минуту? Сложного ничего нет.  Ищу минимальные ставки 

Оплата яндекс деньги 

7 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
RabotaS
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Заказ был сделан раньше времени, доработки внесены быстро. Спасибо
Приятно работать с таким заказчиком, оплата произведена своевременно.