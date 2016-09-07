Расшифровка аудио

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Надо расшифровать файл - 59 минут. Разговор 2х людей. Вопросы - ответы.
Идеально срок 6ое сентября до 20-00.
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