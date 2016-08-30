Редактирование текста

Редактирование и КорректураЗакрыт73 заявки1075 просмотров
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Редактирование текста - замена некоторых слов и выражений на синонимичные или близкие по смыслу, менять местами предложения, словосочетания. Допускается что-то менять местами или удалять.

Каждый текст должен быть уникальным.Один блок состоит из 4-х текстов ( 4 рекламных объявления) . 1 объявление = 50-150 слов. Оплата за 1 блок ( за 5 объявлений) = 50 руб.Текста будут предоставлены нужно только редактировать. 

7 лет назад
Alexeykl
Алексей 
40 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад