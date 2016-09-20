Написать текст про дренажные системы

Тема статьи: "Что нужно знать о дренажных системах".

Нужно написать максимуму все про них ( виды, как устанавливаются и т.д.). Разделение на подзаголовки, желательно использование списков. Объем статьи - 5 000 символов. Стоимость - 70 руб/1 000 знаков.