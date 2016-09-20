Написать текст про дренажные системы

Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок160 просмотров
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Тема статьи: "Что нужно знать о дренажных системах".

Нужно написать  максимуму все про них ( виды, как устанавливаются и т.д.). Разделение на подзаголовки, желательно использование списков. Объем статьи - 5 000 символов. Стоимость - 70 руб/1 000 знаков.

7 лет назад
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Очень понравилось работать с исполнителем. Текст был написан быстро. По качеству хороший, все четко структурировано, написано со знанием.
Спасибо за выбор меня в качестве исполнителя. С вами легко и приятно работать.