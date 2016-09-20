Написать текст про дренажные системы

Требуются 3 статьи: 1. "Расшифровка звуков и жестов шиншилл" 2. "Заболевания мальчиков-шиншилл" 3. "Заболевания девочек-шиншилл" По 4 000 знаков. Разделение на подзаголовки. Стоимость - 70 руб/1 000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема статьи: "Что нужно знать о дренажных системах".
Нужно написать максимуму все про них ( виды, как устанавливаются и т.д.). Разделение на подзаголовки, желательно использование списков. Объем статьи - 5 000 символов. Стоимость - 70 руб/1 000 знаков.
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