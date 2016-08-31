Проверить орфографию и обработать текст

Редактирование и КорректураЗакрыт103 заявки1241 просмотр
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Этот текст будет в брошюре.

Нужно проверить на запятые, ошибки. И сделать минимальную литературную обработку для того, чтобы было легко читать

7 лет назад
AIRATVALIEV
Айрат 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад