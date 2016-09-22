Написать тексты о шиншиллах

Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок220 просмотров
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Требуются 3 статьи:

1. "Расшифровка звуков и жестов шиншилл"

2. "Заболевания мальчиков-шиншилл"

3. "Заболевания девочек-шиншилл"

По 4 000 знаков. Разделение на подзаголовки. Стоимость  - 70 руб/1 000 знаков. 

7 лет назад
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Hiver_Nikolay
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$13
1 день
Очень понравилось работать с Николаем. Задание было большое, но выполнил его очень быстро. К замечаниям и пожеланиям прислушивался, правки вносил оперативно. Тексты были написаны простым языком, интересно было читать.
С радостью выполнил задание Ольги, минимальные корректировки были по делу и адекватны. Никаких нареканий, надеюсь в будущем ещё вместе поработать. Отличный заказчик.