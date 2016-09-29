Написать тексты про скважины

Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок195 просмотров
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2 темы:

1 - "Артезианские скважины"

2 - "Песочные скважины"

По 2 000 символов, разделение минимум на 2 подзаголовка, не выделять в отдельный подзаголовок цены. По тексту разбросать слова "купить", "цена", "дешево".

Стоимость  - 70 руб/1 000 символов.

7 лет назад
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$4
2 дня
Здание было узкоспециализированное, техническое, но Марина справилась хорошо. Выполнила быстро, Текст получился легким, понятным и по теме. Очень хороший исполнитель.
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