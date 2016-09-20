Написать тексты по мебели

Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок229 просмотров
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Необходимо 2 теста:

1. "Как выбрать кухонный гарнитур"

2. "Как выбрать столешницу"

Объем - по 3,500 символов. Подзаголовки, списки. Стоимость 70 руб/1 000 знаков.

7 лет назад
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
Очень хороший исполнитель. Задание было большое, но выполнили его быстро и очень хорошо. Никаких замечаний нет. Текст структурированный, логичный, читается легко, выглядит привлекательно.
Очень понравилось работать с Ольгой. Было предоставлено четкое ТЗ. Всегда на связи. Быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.