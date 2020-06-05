Для женского сообщества в инстаграм нужно сделать тематические шаблоны-картинки для постов (9шт) + сторис (5шт). Хотелось бы использовать картинки/символы (например, как сам силуэт на логотипе). Каждый пост-картинка это про описание сообщества, расписание, стоимость и т.д.

Это будет продающая сетка в инстаграмм, других постов там не будет. Поэтому надо стильно и красиво))

Стилистика под данный логотип.