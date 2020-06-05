Нарисовать портрет из 3 фото

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Закрыт17 заявок966 просмотров

Есть 3 фото. На одном фото слева – дедушка, остальные  это 2 внука. 

Нужно вырезать дедешку, поставить в центре, а внуков слева и справа. Все это сделать на новом ярком фоне в стиле дримарт.  

Если у вас есть примеры работ, будет прекрасно. При хорошем исполнении, и если сойдемся по цене, возможны дальнейшие заказы.  

В 4 файле указан пример, в каком стиле надо сделать портрет. Цвет и стиль форма подберите по своему вкусу. Срок – 7 дней, но можно и раньше.

5 лет назад
t888xx
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