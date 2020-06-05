Нарисовать портрет из 3 фото

Есть 3 фото. На одном фото слева – дедушка, остальные это 2 внука.

Нужно вырезать дедешку, поставить в центре, а внуков слева и справа. Все это сделать на новом ярком фоне в стиле дримарт.

Если у вас есть примеры работ, будет прекрасно. При хорошем исполнении, и если сойдемся по цене, возможны дальнейшие заказы.

В 4 файле указан пример, в каком стиле надо сделать портрет. Цвет и стиль форма подберите по своему вкусу. Срок – 7 дней, но можно и раньше.