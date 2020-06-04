Мультяшный цветной комикс для печати

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Закрыт15 заявок723 просмотра

Нужно создать мультяшныйцветной комикс  для печати. 20 страниц,

на каждой странице в  среднем  5 кадров. Сценарий полностью готов. 3-4

персонажа на весь комикс, один персонаж сквозной. С полной передачей авторских

прав. По срокам не горит. Цена договорная. Жду предложений.   

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dinaVR
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