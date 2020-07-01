Нужно нарисовать или собрать 33 картинки для валют Размер 770*330 пикселей Фон x*y график с ростом. С верху значок валюты. С боку ее код. Пример https://internet-finans.ru/wp-content/uploads/2020/06/dollar.jpg
Персонаж
Нужно нарисовать персонаж для магазина спортивного и здорового питания!
не человека, а именно персонажа, женского рода, спортивную, с формами (сексуальную, но в меру
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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