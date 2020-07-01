Персонаж

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Завершен40 заявок806 просмотров

Нужно нарисовать персонаж для магазина спортивного и здорового питания!

не человека, а именно персонажа, женского рода, спортивную, с формами (сексуальную, но в меру

5 лет назад
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Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Hoododge
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
5 дней
Однозначно рекомендую исполнителя! Делает очень качественно и в сроки. Быстро вносит поправки. Очень было приятно работать!
Всем рекомендую заказчика. Четко поставленные задачи, отличная коммуникация.

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