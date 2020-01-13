О себе
Рисую в 2D графике в программах Adobe Photoshop и Paint Tool Sai
Создаю растровые иллюстрации, игровые фоны, разрабатываю дизайн персонажей и окружения. Рекомендую для оценки моих возможностей просмотреть мое портфолио на сайте.
Для работы заказчик ставит задачу и составляет ТЗ со всеми необходимыми деталями.
В процессе предоставляю эскиз для утверждения будущего вида проекта.
Цена зависит от сложности и объема работы. Работаю по предоплате в 50% от конечной стоимости заказа.
email: [email protected]
Telegram: @forevver27
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Иллюстрация для Авито133 просмотра
- Персонажи в 2D графике118 просмотров
- Персонаж в 2D графике122 просмотра
- Фон 2D графика111 просмотров
- Фон 2D графика107 просмотров
- Фон 2D графика147 просмотров
- Проект "Противоположности в Математике"103 просмотра
- Портрет персонажа126 просмотров
- Стикерпак124 просмотра
- Открытки134 просмотра
- Иллюстрация124 просмотра
- Автопортрет129 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Александра, быстро и качественно сделала работу! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Сергей доступно объяснил задачу и необходимые правки. Оплатил работу в срок и всегда был на связи.