О себе

Рисую в 2D графике в программах Adobe Photoshop и Paint Tool Sai

Создаю растровые иллюстрации, игровые фоны, разрабатываю дизайн персонажей и окружения. Рекомендую для оценки моих возможностей просмотреть мое портфолио на сайте.

Для работы заказчик ставит задачу и составляет ТЗ со всеми необходимыми деталями.

В процессе предоставляю эскиз для утверждения будущего вида проекта.

Цена зависит от сложности и объема работы. Работаю по предоплате в 50% от конечной стоимости заказа.

email: [email protected]

Telegram: @forevver27