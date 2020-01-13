podushkinz

Александра Барановская podushkinz

 
23 годаУкраина/Ильичевск
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
О себе

Рисую в 2D графике в программах Adobe Photoshop и Paint Tool Sai

Создаю растровые иллюстрации, игровые фоны, разрабатываю дизайн персонажей и окружения. Рекомендую для оценки моих возможностей просмотреть мое портфолио на сайте.

Для работы заказчик ставит задачу и составляет ТЗ со всеми необходимыми деталями.

В процессе предоставляю эскиз для утверждения будущего вида проекта.

Цена зависит от сложности и объема работы. Работаю по предоплате в 50% от конечной стоимости заказа.

email: [email protected]

Telegram: @forevver27

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
seryy
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Прорисовать изоброжение
Александра, быстро и качественно сделала работу! Однозначно рекомендую!
Сергей доступно объяснил задачу и необходимые правки. Оплатил работу в срок и всегда был на связи.
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