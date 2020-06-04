Придумать дизайн тату

$5
  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок714 просмотров

Нужно по аналогии со второй фоткой придумать(желательно сделать копипаст) дизайн тату в стиле киберпанк-минимализм из игры “mirrors edge”

Особенности:размер 20х20 см если напечатать

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