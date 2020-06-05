Нужно сделать из простого рисунка векторную графику. По сути нужно просто отрисовать прикрепленный рисунок в Илюстраторе черными линиями на белом фоне. Фотографии статуй свободы прикрепляю для примера того на какой результат я ожидаю.

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