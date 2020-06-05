Нам необходимо сделать 10-минутные видеокомиксы. В каждом видео 12 сцен. В одной сцене по 3-4 фрейма. Кадр рассчитан на 30-40 секунд.Видео должно быть аналогично референсам:https://www.youtube.com/watch?v=KQCMHjxFgQs&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=jhhKiiIkcv0 https://www.youtube.com/watch?v=GUI__mRo4uE Что обязательно должно быть:- качественный ...
Сделать из простого рисунка векторную графику
Нужно сделать из простого рисунка векторную графику. По сути нужно просто отрисовать прикрепленный рисунок в Илюстраторе черными линиями на белом фоне. Фотографии статуй свободы прикрепляю для примера того на какой результат я ожидаю.
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