Требуется сделать шаблон визиток для компании (файл обязательно должен быть в векторной графике), которая занимается арендой: игровых приставок, кальянов, настольных игр. На одной стороне вижу по центру логотип компании и ...
Отредактировать 3 картинки
Необходимо на трех картинках заменить товар. Какой поставить - скажу исполнителю, необходимо определиться какая именно картинка для замены подойдет.
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