Создайте патч или шеврон для военнослужащих, основываясь на уже существующем дизайне. Задача включает проработку деталей и адаптацию элементов для соответствия требованиям военной тематики.
Потрібно створити логотип та дизайн до назви магазину.
Створення логотипу для магазину опалення водопостачання та вентиляції..
Назва уже є.. Яка буде ціна?
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