Потрібно створити логотип та дизайн до назви магазину.

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Закрыт25 заявок569 просмотров

Створення логотипу для магазину опалення водопостачання та вентиляції.. 

Назва уже є.. Яка буде ціна? 

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andriycaruk
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