spb_nan

Никита spb_nan

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Занимаюсь созданием логотипов и упаковкой социальных сетей.

Привет!

Меня зовут Никита. Я специализируюсь на дизайне:

1. Создании логотипов

2. Упаковке социальных сетей

3. Дизайном брошюр, листовок, баннеров и т.п.

Коммуникабельный, прагматичный и пунктуальный. Будьте уверены, мы найдем общий язык и решение вашей проблемы.

Дизайн брошюры
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_1660262217211
год в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
Дизайн стикеров не для коммерческого использования
быстрая обратная связь и учтены все пожелания!
Очень приятно было работать.
Ответный отзыв