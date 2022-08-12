Занимаюсь созданием логотипов и упаковкой социальных сетей.

Привет!

Меня зовут Никита. Я специализируюсь на дизайне:

1. Создании логотипов

2. Упаковке социальных сетей

3. Дизайном брошюр, листовок, баннеров и т.п.

Коммуникабельный, прагматичный и пунктуальный. Будьте уверены, мы найдем общий язык и решение вашей проблемы.