Занимаюсь созданием логотипов и упаковкой социальных сетей.
Привет!
Меня зовут Никита. Я специализируюсь на дизайне:
1. Создании логотипов
2. Упаковке социальных сетей
3. Дизайном брошюр, листовок, баннеров и т.п.
Коммуникабельный, прагматичный и пунктуальный. Будьте уверены, мы найдем общий язык и решение вашей проблемы.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
год назад
быстрая обратная связь и учтены все пожелания!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать.