Необхідно створити логотип та дизайн для магазину, що спеціалізується на опаленні, водопостачанні та вентиляції. Назва магазину вже визначена. Вкажіть вашу ціну за виконання цього замовлення.
Потрібно зробити логотип та декілька фото до нього для інстаграм
inpursuitofthings назва інстаграм сторінки
Прикріплю приклад інстаграм сторінки, це буде +- те що я хочу
Декілька фото до логотипу я маю на увазі, фото для актуальних
Не обовʼязково на логотипі повинна бути назва сторінки, але по можливості можна оформити з назвою, приклад прикріплю
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