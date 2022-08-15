Потрібно зробити логотип та декілька фото до нього для інстаграм

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Закрыт3 заявки447 просмотров

inpursuitofthings назва інстаграм сторінки

Прикріплю приклад інстаграм сторінки, це буде +- те що я хочу

Декілька фото до логотипу я маю на увазі, фото для актуальних

Не обовʼязково на логотипі повинна бути назва сторінки, але по можливості можна оформити з назвою, приклад прикріплю

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RRRR8R
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Логотипы и Знаки
brynzamaxim
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