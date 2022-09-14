Разработка логотипа и ФС - МК&БВЗ

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Завершен1 заявка116 просмотров

Разработать логотип и фирменный стиль в соответствии с брифом.

3 года назад
pavlina113
Алина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 минут назад
3 года назад
$120
7 дней
Escrow
Как всегда отличная работа и разнообразные логотипы - даже больше, чем согласовали в начале. Большое спасибо!!
Эффективно и позитивно) Спасибо Алине за еще один интересный проект!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 минут назад
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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